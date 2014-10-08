Москвичей приглашают на фотоквест "Я в ЮЗАО"

Фото: m24.ru

В субботу, 11 октября, в малом зале ЦКИ "Меридиан" соберутся участники фотоквеста "Я в ЮЗАО". Все желающие получат задания, после чего отправятся в большое увлекательное путешествие по округу.

В рамках квеста будут разгадывать загадки и головоломки, создавать "живые" картины, искать и фотографировать достопримечательность ЮЗАО. С собой нужно взять телефон с камерой или планшет. Участвовать в квесте можно как одному, так и в составе команды (до четырех человек).

В фойе ЦКИ "Мередиан" в этот день откроют штаб, где можно будет отдохнуть и выпить кофе.

"Все снимки появятся в Instagram с хештэгом #фотокроссмеридиан #meridiancentre и #цкимеридиан. Голосование за лучшие фотографии будет происходить в режиме реального времени. Победителей определят эксперты в области фотомастерства", - сообщили в департаменте культуры Москвы.

Лучших определят путем подсчета "лайков" за фотографии.

Регистрация участников начнется в 10.00.