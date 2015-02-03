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Игры

3 февраля, 19:29

В честь 80-летия "Монополии" в коробки с игрой положили настоящие деньги

игры настольные игры Монополия сюрпризы

Фото: facebook.com/monopoly

Во Франции отметили 80-летие "Монополии" - в честь юбилея в новенькие коробки с игрой вместо игрушечных денег положили настоящие банкноты.

Всего на французские прилавки поступило 80 коробок с евро внутри. "Монополия", в которой абсолютно все игровые деньги заменены на настоящие, достанется лишь одному счастливчику - этот покупатель станет обладателем капитала в 20,5 тысяч евро. В остальных коробках игровая валюта обналичена частично.

"Мы хотели сделать нечто особенное. Когда мы спросили французов, как отметить юбилей, они ответили, что хотели бы обнаружить настоящие деньги в своих коробках с "Монополией", - цитирует Business Insider брэнд-менеджера компании Hasbro France Флоренс Гэйлар.

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Настольную игру "Монополия" придумали в США, ее продажи начались в 1935 году. Игра до сих пор остается популярной во всем мире.

Смысл "Монополии" состоит в том в том, что игроки должны покупать собственность на поле, стоить "дома" и "отели", создавая в итоге собственную империю.

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