Карты Google стали полем для игры в Pac-Man

Фото: www.google.ru

К 1 апреля Google запустил новый сервис – на картах компании теперь можно поиграть в Pac-Man. Чтобы запустить игру, достаточно выбрать крупный город и нажать на иконку с изображением "Пакмэна" в левом нижнем углу экрана.

Если выбрана местность с небольшим количеством дорог, то Google предложит другую карту.

Управлять главным героем можно стрелками клавиатуры или мышкой, принцип игры все тот же – собирать точки и не попадаться противнику.

Pac-Man – компьютерная аркада, впервые вышедшая в Японии в 1980 году. Игра значительно повлияла на массовую культуру и на компьютерные игры в частности – было выпущено несметное количество "клонов" "Пакмэна".

Задача игрока — собрать (съесть) все белые точки на уровне, избегая столкновений с противником – привидениями. Уровень заканчивается, когда съедены все точки.

Добавим, что Google уже использовал Pac-Man'а в одном из своих "дудлов" (тематических логотипов поисковика): в 2010 году в честь 30-летия игры можно было ее запустить прямо с главной страницы сайта.