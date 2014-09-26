Полиция возбудила уголовное дело после срыва концерта Андрея Макаревича

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство" после срыва концерта Андрея Макаревича в Доме музыки 25 сентября, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Проводятся все необходимые следственные действия и устанавливаются причастные к инциденту", - заявили в ведомстве.

Накануне вечером в Московском международном Доме музыки (ММДМ) проходил концерт Андрея Макаревича с джазовой программой. Однако выступление артиста было прервано выкриками оскорблений из зала, после чего неизвестные распылили в помещении перцовый газ.

Из-за хулиганских действий концерт был остановлен, а зрителям пришлось покинуть помещение Дома музыки. После того, как зал проветрили, концерт был продолжен.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, подозреваемого в распылении газа, по предварительным данным, задержали.