14 марта 2017, 15:28

Бастрыкин поручил задержать подозреваемого в умышленном наезде на ребенка

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в короткие сроки задержать подозреваемого в наезде на ребенка в Приозерске, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил провести полное и тщательное расследование преступления, привлечь виновного к уголовной ответственности и в кратчайшие сроки завершить уголовное дело.

Также следователи проверят действия полицейских, которые выезжали на место происшествия и отпустили подозреваемого, не разобравшись в ситуации. Помимо этого, в органы полиции из больницы поступала телефонограмма о травмах ребенком, но правоохранители не приняли соответствующих мер.

Инцидент произошел в городе Приозерске Ленинградской области 9 марта. Дети играли рядом с проезжей частью и стреляли из игрушечного автомата по машинам. Рассерженный поведением ребят водитель на внедорожнике наехал на одного из мальчиков, а затем заставил его встать на колени.

54-летнего мужчину подозревают в хулиганстве, возбуждено уголовное дело.

