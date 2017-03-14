Бастрыкин поручил задержать подозреваемого в умышленном наезде на ребенка

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил в короткие сроки задержать подозреваемого в наезде на ребенка в Приозерске, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Бастрыкин поручил провести полное и тщательное расследование преступления, привлечь виновного к уголовной ответственности и в кратчайшие сроки завершить уголовное дело.

Также следователи проверят действия полицейских, которые выезжали на место происшествия и отпустили подозреваемого, не разобравшись в ситуации. Помимо этого, в органы полиции из больницы поступала телефонограмма о травмах ребенком, но правоохранители не приняли соответствующих мер.