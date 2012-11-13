Форма поиска по сайту

13 ноября 2012, 17:17

Происшествия

В отношении стрелявшего на свадьбе в Москве возбуждено уголовное дело

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" в отношении мужчины, который стрелял из свадебного кортежа.

18-летний гражданин Республики Азербайджан 12 ноября, "грубо нарушая общественный порядок, пренебрегая общепризнанными в гражданском обществе правилами поведения и подвергая опасности жизни и здоровье людей, произвел из травматического пистолета не менее 5 выстрелов", - сообщается в пресс-релизе столичного главка.

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время решается вопрос о его задержании на 48 часов.

Остальные восемь задержанных, которые ехали в свадебном кортеже, отпущены из полиции. В отношении них составлены административные протоколы по статье "невыполнение требования об остановке транспортного средства".

Напомним, 12 ноября около 16.00 в службу "02" поступило сообщение о стрельбе из автомобиля на улице Академика Анохина. Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что нарушителями спокойствия являются пассажиры свадебного кортежа. Гость свадьбы произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета.

Полицейские потребовали от участников кортежа остановиться, но водители колонны не отреагировали и продолжили двигаться по Мичуринскому проспекту. Стражам порядка все же удалось остановить кортеж на Воробьевском шоссе.

хулиганство стрельба следствие уголовные дела свадьбы ГУ МВД России по Москве стрельба на свадьбе

