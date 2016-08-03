Подозреваемого в стрельбе по автомобилю задержали в Москве

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе по автомобилю, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Инцидент произошел 1 августа на проезде Карамзина. В результате ссоры один из мужчин обстрелял машину своего оппонента и скрылся на автомобиле марки Volkswagen.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В июле столичные полицейские задержали мужчину, устроившего стрельбу из машины в ЦАО.

Инцидент произошел около полуночи 24 июля. 32-летний москвич около дома № 7 по Звенигородскому шоссе, управляя автомобилем Ford Kuga, несколько раз выстрелил из травматического пистолета по автомобилю Skoda Rapid и скрылся.