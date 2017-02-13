Объявлены участники Первой триеннале российского современного искусства

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Музей современного искусства "Гараж" выбрал художников-участников Первой триеннале российского современного искусства, сообщает пресс-служба музея. Большой смотр пройдет с 10 марта по 14 мая в "Гараже" и парке Горького.

Кураторы Ильмира Болотян, Татьяна Волкова, Екатерина Иноземцева, Снежана Кръстева, Андрей Мизиано и Саша Обухова сформировали семь директорий, в каждой из которых будут представлены художники, чье искусство отражает ту или иную тенденцию. Для этого они посетили свыше сорока городов России, где встретились более чем с 200 художниками.

В директории "Мастер-фигура" будут представлены фигуры, влияющие на российские художественные практики и дающие ориентиры молодежи. Это Павел Аксенов, Дмитрий Булатов, Андрей Монастырский, Анатолий Осмоловский, Ильгизар Хасанов, сообщество 33+1. Также здесь будет представлено искусство Дмитрия Александровича Пригова (1940 – 2007).

"Авторские мифологии" объединяет художников, сочиняющих и развивающих собственные замкнутые эстетические системы и анализирующих общие, укорененные в российском сознании, стереотипы. В этой директории будут представлены Евгений Антуфьев, Владимир Архипов, Александр Баюн-Гнутов, Дмитрий Венков, микро-арт-группа "Город Устинов", Дамир Муратов, арт-группа "Нежные бабы", Николай Панафидин, Павел Пепперштейн, Александр Повзнер, Михаил Смаглюк, Альберт Солдатов, Ольга Субботина и Михаил Павлюкевич, Анфим Ханыков.

В директории "Верность месту" представлены художники, которые работают с темой места и особенностями его контекста и истории. Это Анастасия Богомолова, Аслан Гайсумов, Кирилл Гаршин, Илья Долгов, Евгений Иванов, Анна Кабисова и Евгений Иванов, Александр Матвеев, Таус Махачева, Сергей Потеряев, Владимир Селезнев, Андрей Сяйлев, Мурад Халилов.

Директория "Общий язык" объединяет художников, работающих с интернациональным языком искусства и обращающихся к универсальным темам. Это Агентство сингулярных исследований (АСИ), Данил Акимов, Виктор Алимпиев, группировка ЗИП, Евгений Гранильщиков, Антон Забродин, творческое объединение "Куда бегут собаки", Кирилл Макаров, Роман Мокров, Маяна Насыбуллова, Иван Новиков, Александра Паперно, Анна Паркина, Александра Пирогова, группа "Синий суп", Елена Слобцева, Александра Сухарева, Заурбек Цугаев, Света Шуваева.

"Искусство действия" представляет художников-активистов, которые обращаются к остро-социальным вопросам и используют публичные пространства. Это Алексей Иорш, Алиса Йоффе, Виктория Ломаско, Артем Лоскутов, творческое объединение "Наденька", Катрин Ненашева, Анастасия Потемкина, исследовательско-активистский проект "Урбанфеминизм", Дженда Флюид (Антонина Баевер), коллектив "Что делать", швейный кооператив "Швемы".

"Морфология улиц" объединяет стрит-артистов. Здесь свои работы представят арт-группа "ЗЛЫЕ", Кирилл Кто, команда "ТОЙ", Александр Шишкин-Хокусай, Udmurt.

В "Локальные истории искусства" вошли художники, философы, кураторы, музейные работники и искусствоведы. В серии мини-конференций, акций, интервенций и перформансов выступят Лейли Асланова, Оксана Будулак, Антон Вальковский, Тамара Галеева, Александр Городний, Сергей Горшков, Константин Зацепин, Елена Касимова, Наталья Матвеева, Марина Пугина, Константин Скотников, Cергей Спирихин, Алексей Трубецков, Олеся Туркина, Мария Удовыдченко, Гузель Файзрахманова, Артем Филатов, Екатерина Шарова, Светлана Шляпникова.