Кажется, это он: в Израиле засняли удивленное лицо Бэнкси

Кадр из видео Daily Mail

Лицо художника Бэнкси попало в кадр, сообщает Daily Mail. Тщательно скрывающий свою внешность стрит-артист был заснят во время работы на выставке в Израиле.

На видео мужчина в белой шляпе рисует на стене аэрозольным баллончиком, стоя спиной к зрителю. Потом он поворачивается, идет на камеру и тут же закрывает лицо рукой. Качество съемки не позволяет рассмотреть лицо детально. Автор видео, женщина, имя которой не уточняется, полагает, что в объектив ее смартфона попал именно Бэнкси.

Встреча произошла в торговом центре в Герцлии, городе, расположенном неподалеку от Тель-Авива. Здесь готовится к открытию выставка работ Бэнкси. Как утверждает свидетель, в пользу предположения о том, что на видео именно он, говорит тот факт, что неизвестный мужчина вошел в торговый центр до его открытия, назвав охранникам "английское имя".

Когда женщина спросила охранников, кто это, те ответили, что это был "художник из Англии".