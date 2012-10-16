Женщину, порезавшую ребенка в храме, могут отправить на лечение

Фото: ИТАР-ТАСС

Девушку, в апреле 2012 года ударившую ножом двухлетнего ребенка в одном из храмов подмосковного Дмитрова, могут принудительно отправить в психиатрическую лечебницу. Об этом ходатайствует следствие.

"Обвиняемой была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой она не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело в отношении нее направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера", – сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ирина Гуменная.

По ее словам, в настоящее время расследование уголовного дела завершено.