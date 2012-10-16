Женщину, порезавшую ребенка в храме, могут отправить на лечение

Фото: ИТАР-ТАСС
Девушку, в апреле 2012 года ударившую ножом двухлетнего ребенка в одном из храмов подмосковного Дмитрова, могут принудительно отправить в психиатрическую лечебницу. Об этом ходатайствует следствие.
"Обвиняемой была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой она не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, в связи с чем уголовное дело в отношении нее направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера", – сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного управления Следственного комитета России Ирина Гуменная.
По ее словам, в настоящее время расследование уголовного дела завершено.
История вопросаНапомним, 18 апреля 17-летняя девушка пришла в Сретенскую церковь Дмитрова, ударила мальчика ножом и скрылась. Ребенка удалось спасти.
В скором времени полиция задержала подозреваемую, у которой при себе нашли нож. Как выяснилась, преступница состояла на учете в психоневрологическом диспансере и обучалась в коррекционной школе. Ее мать рассказала, что ранее девушка неоднократно жаловалась на детей, шумящих в храме и мешающих молиться.