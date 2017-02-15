Москва выделит субсидии на реставрацию 15 религиозных объектов

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичные власти выделят субсидии на реставрацию 15 религиозных объектов, которые являются памятниками архитектуры, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Среди них звонница церкви Владимирской Иконы Божией Матери XVIII века в усадьбе Виноградово, церковь Рождества Христова XVII–XIX веков в Варварине, колокольня XIX века и собор XVI века Рождественского монастыря.

Также субсидии пойдут на реставрацию колокольни с надвратной церковью XVII века и церкви Петра Митрополита в Высоко-Петровском монастыре, восстановят трапезную палату с церковью Покрова и пятигранную башню на западной стене Новоспасского монастыря.

Отреставрируют церковь "Большое Вознесение" и "Малое Вознесение" на Большой Никитской, церковь Людовика и церковь Рождества Христова в Турчаниновом переулке.