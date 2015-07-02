Москвичи разгадают тайны Андреевского монастыря

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

11 июля все желающие смогут посетить экскурсию по Андреевскому мужскому монастырю, окунуться в его историю и разгадать его тайны.

Опытный экскурсовод проведет участников прогулки на колокольню монастыря, где расскажет о работе звонаря. Кроме того, буде возможность услышать колокольный звон.

Андреевский монастырь расположен у подножья Воробьевых гор. Осенью 1648 года боярин Федор Ртищев начал создание Андреевского монастыря на месте храма мученика Андрея Стратилата.

В 1764 году в зданиях там размещалась богадельня, а во время эпидемии 1771 года на его территории устроили кладбище для родовитых горожан и насельников московских монастырей. На погосте были похоронены представители знатных родов, таких, как Плещеевы, Щербатовы и Шереметевы.

В советское время в здании размещались общежития РАН.

В 1923 году храм был закрыт, а часть монастырских построек – разобрана. В 1992 году земли передали под Патриаршее подворье, а в 2013 году оно преобразовано в Андреевский ставропигиальный мужской монастырь.