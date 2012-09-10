10 сентября 1839 года состоялась закладка храма Христа Спасителя

10 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка храма Христа Спасителя. Его возвели как памятник мужеству российского народа во время Отечественной войны 1812 года.

25 декабря 1812 года, когда армия Наполеона была изгнана из России, император Александр I в благодарность Богу подписал Высочайший Манифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя.

За возможность принять участие в создании храма боролись многие выдающиеся русские архитекторы, но в итоге император утвердил проект художника и архитектора Александра Витберга.

Камень был заложен 12 октября 1817 года на Воробьевых горах, но строительство пришлось остановить из-за непрочности почвы. В 1832 году уже Николай I утвердил новый проект Храма архитектора Константина Тона - автора проекта Большого Кремлевского дворца.

Николай I выбрал новое место строительства – на берегу Москва-реки недалеко от Кремля. На этом месте находился Алексеевский монастырь и церковь Всех святых, но их приказали разрушить.

Первый камень был заложен в 1839 году, однако строительство затянулось почти на 44 года. 26 мая 1883 года прошло торжественное освящение Храма, именно с этого времени здесь начались регулярные богослужения.

После революции большевики решили построить на месте храма Дворец Советов. В 1931 году на заседании ВЦИК СССР было принято решение: "Местом для строительства Дворца Советов избрать площадь храма Христа в городе Москве со сносом самого храма и с необходимым расширением площади". 5 декабря 1931 года было проведено два взрыва – после первого храм выстоял, хотя сила взрыва чувствовалась на расстоянии нескольких кварталов. Потребовалось полтора года, чтобы разобрать обломки здания. Дом Советов на месте Храма так и не построили – помешала Великая Отечественная война. В 1960 году на этом месте появился открытый плавательный бассейн "Москва".

