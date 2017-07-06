Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились уже 1,5 млн человек

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К мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя совершили паломничество полтора миллиона человек, передает "Интерфакс". Такую статистику в четверг привел штаб по организации

паломничества к святыне.

В очереди к святыне 6 июля ориентировочно придется простоять 10 часов. Днем ранее к мощам, которые привезли из Италии, пришли более 50 тысяч человек.