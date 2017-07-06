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06 июля 2017, 14:55

Общество

Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились уже 1,5 млн человек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

К мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя совершили паломничество полтора миллиона человек, передает "Интерфакс". Такую статистику в четверг привел штаб по организации
паломничества к святыне.

В очереди к святыне 6 июля ориентировочно придется простоять 10 часов. Днем ранее к мощам, которые привезли из Италии, пришли более 50 тысяч человек.

Часть мощей Николая Чудотворца привезли в Москву впервые за 930 лет. В храме Христа Спасителя они находятся уже 45 дней. В столицу доставили левое ребро святого. Святыня хранится в специальном ковчеге под бронированным стеклом. Через неделю, 13 июля, их торжественно перевезут в Санкт-Петербург, где они пробудут до 28 июля. Затем их отправят в Италию.

В итальянском городе Бари гробницу с мраморной плитой, где хранятся мощи, открывают лишь раз в году – в день перенесения мощей и только для того, чтобы взять миро. Паломников из России здесь бывает очень много. Специально для них каждую неделю проводят службы на русском языке.

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