Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились уже 1,5 млн человек

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
К мощам Николая Чудотворца в храме Христа Спасителя совершили паломничество полтора миллиона человек, передает "Интерфакс". Такую статистику в четверг привел штаб по организации
паломничества к святыне.
В очереди к святыне 6 июля ориентировочно придется простоять 10 часов. Днем ранее к мощам, которые привезли из Италии, пришли более 50 тысяч человек.
В итальянском городе Бари гробницу с мраморной плитой, где хранятся мощи, открывают лишь раз в году – в день перенесения мощей и только для того, чтобы взять миро. Паломников из России здесь бывает очень много. Специально для них каждую неделю проводят службы на русском языке.