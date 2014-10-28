Гол Радулова в овертайме принес ЦСКА победу над "Северсталью"

Александр Радулов. Фото: ТАСС/ Станислав Красильников

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ хоккеисты столичного ЦСКА на выезде обыграли череповецкую "Северсталь" - 3:2.

Первый период не порадовал зрителей заброшенными шайбами. Стартовый отрезок прошел с преимуществом хозяев площадки, однако пробить голкипера армейцев Кевина Лаланда череповчане не смогли.

На пятой минуте второй двадцатиминутки "красно-синим" удалось открыть счет. Дамир Жафяров на скорости выкатился из-за ворот и прострелил на пятак, где шайба рикошетом от Сергея Андронова оказалась за ленточкой. Однако уже через три минуты "Северсталь" не только восстановила равновесие, но и вышла вперед - отличились Марек Квапил и Дмитрий Кагарлицкий.

Отыграться москвичи смогли только под занавес третьего период благодаря удачным действиям Николая Прохоркина.

В итоге для выявления победителя понадобился овертайм, где сильнее оказались армейцы. Решающий гол на счету Александра Радулова.

После этой победы ЦСКА набирает 54 очка и остается на второй строчке в Западной конференции.