Пять призеров МЧМ-2015 сыграют за сборную России в матчах Евротура

Фото: ТАСС/Елена Руско

Серебряные призеры последнего молодежного чемпионата мира по хоккею вратари Илья Сорокин и Игорь Шестеркин, защитник Владислав Гавриков и нападающие Владислав Камененв и Иван Фищенко сыграют за сборную России в матчах Евротура против чехов, сообщается на сайте ФХР.

Всего тренерский штаб сборной России вызвал 28 хоккеистов:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Максим Третьяк ("Красная Армия"), Александр Шарыченков ("Динамо" Москва), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Денис Баранцев ("Лада"), Дмитрий Вишневский ("Динамо" Москва), Владислав Гавриков ("Локомотив"), Михаил Григорьев ("Торпедо"), Богдан Киселевич (ЦСКА), Игорь Ожиганов ("Сибирь"), Никита Пивцакин ("Авангард"), Динар Хафизулин (СКА), Егор Яковлев ("Локомотив").

Нападающие: Сергей Андронов (ЦСКА), Антон Бурдасов (СКА), Антон Глинкин ("Трактор"), Владислав Каменев ("Металлург" Магнитогорск), Павел Красковский ("Локо", МХЛ), Александр Кучерявенко ("Витязь"), Дмитрий Кугрышев ("Сибирь"), Антон Лазарев ("Автомобилист"), Андрей Локтионов ("Локомотив"), Александр Попов ("Авангард"), Андрей Попов ("Трактор"), Антон Слепышев ("Салават Юлаев"), Никита Сошников ("Атлант"), Евгений Тимкин ("Металлург" Магнитогорск), Иван Фищенко ("Авангард").

Встречи между сборными России и Чехии пройдут 5 февраля в Карловых Варах и 7 февраля в Праге. После двух этапов Евротура российская команда возглавляет общий зачет турнира, имея в активе 13 очков в шести матчах.