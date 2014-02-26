Московское "Динамо" на выезде обыграло "Трактор" в матче КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ столичное "Динамо" в Челябинске обыграло местный "Трактор" со счетом 5:3.

Распечатать ворота соперника москвичи смогли на 6-й минуте второго периода - отличился Янне Яласваара. Однако хозяева площадки отыгрались практически моментально. Вратарь динамовцев Александр Еременко не справился с сильным броском Андрея Костицына. А под занавес второй трети матча "Трактор" усилиями Станислава Чистова вышел вперед - 2:1. Ответ "бело-голубых" не заставил себя ждать - Константин Глазачев с близкого расстояния послал шайбу впритирку со штангой.

Начало заключительной двадцатиминутки осталось за гостями. Сначала Александр Рязанцев поразил ворота своей бывшей команды, а затем Алексей Цветков довел преимущество москвичей в счете до двух шайб. Антон Глинкин смог один гол отыграть, однако сменив вратаря на шестого полевого игрока, челябинцы лишь пропустили пятую шайбу в свои ворота.

В турнирной таблице Западной конференции подопечные Олега Знарка продолжают уверенно лидировать, набрав 108 очков. "Трактор" на Востоке занимает 8-е место, однако опережает владивостокский "Адмирал" только на 2 балла.