Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 марта 2016, 22:06

Спорт

Столичный ЦСКА одержал победу во втором матче серии со СКА

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный ЦСКА одержал вторую победу над санкт-петербургским СКА в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Джефф Плэтт (44-я и 53-я минуты) и Александр Радулов (57). У гостей отличились Стив Мозес (30) и Ярно Коскиранта (49).

Таким образом, ЦСКА выиграл оба домашних матча и повел в серии 2-0. Следующие две игры пройдут в Санкт-Петербурге.

хоккей ЦСКА КХЛ СКА новости спорта Кубок Гагарина

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика