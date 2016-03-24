Столичный ЦСКА одержал победу во втором матче серии со СКА

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Столичный ЦСКА одержал вторую победу над санкт-петербургским СКА в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:2 (0:0, 0:1, 3:1) в пользу хозяев льда.

В составе победителей шайбы забросили Джефф Плэтт (44-я и 53-я минуты) и Александр Радулов (57). У гостей отличились Стив Мозес (30) и Ярно Коскиранта (49).

Таким образом, ЦСКА выиграл оба домашних матча и повел в серии 2-0. Следующие две игры пройдут в Санкт-Петербурге.