23 мая 2014, 00:30

Соперником России в полуфинале чемпионата мира по хоккею стала Швеция

Нападающий сборной России Евгений Малкин (слева). Фото: iihf.com

На проходящем чемпионате мира по хоккею в Минске определились все пары 1/2 финала. Соперником сборной России в полуфинале мирового первенства будет Швеция. Матч пройдет в субботу, 24 мая.

Шведы в четвертьфинале одолели хозяев турнира - белорусов со счетом 3:2.

Сборная Финляндии, выбившая из розыгрыша чемпионата мира канадцев также со счетом 3:2, в 1/2 финала сразится с чехами, которые оставили за бортом турнира команду США, победив их 4:3. Полуфинальная встреча финнов и чехов тоже пройдет 24 мая.

Напомним, что накануне сборная России одержала уверенную победу над командой Франции в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Минске. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Олега Знарка. Шайбы забросили Артем Анисимов, Евгений Малкин и Александр Кутузов.

хоккей сборная России Швеция чемпионат мира по хоккею

