ЦСКА проиграл "Магнитке" в первом матче сезона КХЛ

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский ЦСКА потерпел поражение от магнитогорского "Металлурга" в матче за Кубок Открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, состоявшаяся на льду действующего обладателя Кубка Гагарина – "Металлурга" – завершилась победой хозяев со счетом 3:2 (2:1, 1:1, 0:0).

У "Магнитки" точными бросками отметились Оскар Осала (15), Сергей Мозякин (17) и Сергей Терещенко (24). У ЦСКА дубль оформил Дмитрий Кургышев (3, 32).

В прошлом сезоне команды встречались в финале Кубка Гараина. Со счетом 4-3 в серии победу одержала "Магнитка".