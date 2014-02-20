Дневник Олимпиады: день двенадцатый

Фото: ИТАР-ТАСС

Вылет сборной России по хоккею с олимпийского турнира и серебряная медаль лыжников, две медали в параллельном гигантском слаломе и рекорд Бьорндалена - в очередном выпуске "Дневника Олимпиады в Сочи".

Провал хоккеистов на домашней Олимпиаде

19 февраля вполне может претендовать на звание "черного" дня в истории российского хоккея. Сборная России уступила Финляндии со счетом 1:3 и покинула Олимпийские игры. При этом в начале поединки ничто не предвещало такого грустного финала.

Илья Ковальчук открыл счет уже на 8-й минуте матча, однако финны быстро отыгрались усилиями Юхаматти Аалтонена. А за две минуты до перерыва Микаэль Гранлунд выиграл забег на скорость у Вячеслава Войнова и бросил по воротам сборной России. Семен Варламов с этим броском справился, шайба отскочила прямо к капитану финской сборной Теему Селянне, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Илья Ковальчук. Фото: ИТАР-ТАСС

Третий гол в наши ворота был также забит после добивания - отличился Гранлунд. Затем российские хоккеисты полтора периода атаковали и пытались отыграться, но пробить Туукка Раска подопечным Билялетдинова не удалось.

В других четвертьфиналах сборная Швеции обыграла Словению со счетом 5:0, американцы одолели Чехию - 5:2, а Канада сломила сопротивление Латвии - 2:1. Теперь в полуфинале шведы сыграют с финнами, а канадцы встретятся с командой США.

Крюков и Вылегжанин завоевывают серебро

Серебряную медаль в "копилку" сборной России принесли лыжники. Никита Крюков и Максим Вылегжанин показали второе время в командном спринте. Золото завоевали финны, а бронза на счету шведских спортсменов.

Однако не обошлось и без происшествий на лыжне. Немец Тим Чарнке лидировал незадолго до финиша, но затем столкнулся с финном Сами Яухоярви и упал. В результате сборная Германии заняла лишь седьмое место. А поданный ими протест на результат гонки был отклонен жюри соревнований.

Никита Крюков. Фото: ИТАР-ТАСС

В аналогичной гонке у женщин россиянки не смогли зацепиться за медали и расположились на шестой строчке. Победу отпраздновали норвежские лыжницы, вторыми стали финки, бронзу выиграли шведские спортсменки.

Невероятный Бьорндален

На сочинской Олимпиаде прошла "премьера" смешанной эстафеты. На Олимпийских играх такая гонка ранее не проводилась. И первые золотые медали в этом виде программы увезли с собой норвежские биатлонисты, уверенно выигравшие гонку.

В составе сборной Норвегии выступали Тура Бергер, Тирил Экхофф, Уле-Эйнар Бьрндален и Эмиль Хегле Свендсен. Отметим, что после этой победы Бьорндален стал восьмикратным олимпийским чемпионом. Кроме того, норвежец побил рекорд по количеству медалей на зимних Играх - теперь на его счету 13 медалей (8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая). Предыдущий рекорд принадлежал другому представителю Норвегии - лыжнику Бьорну Дэли (8 золотых и 4 серебряных медали).

Уле-Эйнар Бьрндален. Фото: ИТАР-ТАСС

Российские биатлонисты вряд ли могут занести эту гонку себе в актив. Наша команда в составе Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной, Евгения Гараничева и Антона Шипулина заняла 5-е место.

Семейная Олимпиада

Россиянин Виктор Уайлд стал олимпийским чемпионом в параллельном гигантском слаломе, в финале наш спортсмен опередил швейцарца Невина Гальмарини. После первой попытки Уайлд проигрывал сопернику 0,54 секунды. Однако во втором заезде швейцарец допустил несколько серьезных ошибок, что позволило россиянину опередить его на две с лишним секунды.

Стоит отметить, что Виктор Уайлд раньше выступал за сборную США по сноуборду, но в сезоне 2010/2011 после женитьбы на россиянке Алене Заварзиной. При этом его супруга также является сноубордисткой и принесла России бронзовую медаль. Алена имела все шансы пробиться в финал, но во втором заезде упала и лишилась шансов бороться за золотую награду.

Падение Липницкой

В фигурном катании на Олимпиаде в Сочи осталось определить победителя в индивидуальных соревнованиях у женщин. Россию в этом виде представляют Аделина Сотникова и Юлия Липницая.

Для 15-летней Липницкой, олимпийской чемпионки в командных соревнованиях, короткая программа сложилась неудачно. Упав при исполнении тройного флипа, россиянка получила от судей 65,23 балла и занимает лишь пятое место.

Аделина Сотникова. Фото: ИТАР-ТАСС

Однако на победу претендует другая представительница России - Аделина Сотникова. Она отлично откатала свой танец и набрала 74,64 балла, отставая от действующей олимпийской чемпионки Ким Ю На из Южной Кореи всего на 0,28 балла.

Произвольную программу девушки продемонстрируют 20 февраля. Соревнования начнутся в 19.00.

