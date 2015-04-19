СКА обыграл "Ак Барс" и стал обладателем Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Петербургский СКА в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ разгромил на выезде казанский "Ак Барс" со счетом 6:1.

Исход поединка был предрешен еще в стартовые 20 минут. Подопечные Вячеслава Быкова забросили в ворота соперника четыре безответные шайбы, нокаутировав хозяев площадки. Положил начало разгрому Джимми Эрикссон уже на 2-й минуте матча. Затем по разу отличились Илья Ковальчук, Евгений Дадонов и Алексей Поникаровский.

В начале второго периода Михаил Глухов одну шайбу отыграл и, казалось, "Ак Барс" сможет еще побороться. Однако менее чем через минуту Ковальчук отметился еще одним голом, оформив дубль.

Заключительная треть матч превратилась в пустую формальность, команда с берегов Невы спокойно довела матч до победы. Окончательный результат в концовке установил Роман Червенка.

Таким образом, петербургский СКА выиграл финальную серию со счетом 4:1 и стал обладателем Кубка Гагарина сезона 2015/16.