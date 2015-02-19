КХЛ может получить права на проведение чемпионатов МХЛ и ВХЛ

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) обратилась в Федерацию хоккея России с целью передачи прав на проведение чемпионатов Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Высшей хоккейной лиги (ВХЛ), сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В настоящий момент права на проведение чемпионатов ВХЛ и МХЛ принадлежат самим лигам. Соглашение между ФХР и МХЛ истекает в конце текущего сезона, а с ВХЛ должно действовать еще один год.

Ранее также сообщалось, что в следующем сезоне в ВХЛ будут играть только фарм-клубы КХЛ, а количество клубов МХЛ будет сокращено до 23. Однако позже руководство ВХЛ эту информацию опровергло, а судьба МХЛ должна была решиться после встречи с министром спорта Виталием Мутко.

Напомним, 28 ноября 2014 году совет директор КХЛ решил досрочно прекратить полномочия президента лиги Александра Медведева, члены совета единогласно проголосовали за избрание на должность президента лиги экс-главу оргкомитета Олимпиады в Сочи Дмитрия Чернышенко.

Одной из первых идей работы нового президента стало обсуждение новой вертикали российского хоккея "клуб КХЛ - фарм-клуб - молодежная команда - школа".