Сборная Швеции по хоккею стала первым полуфиналистом Олимпиады

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Швеции по хоккею стала первым полуфиналистом Олимпийских игр в Сочи. В матче 1/4 финала подопечные Пера Мортса обыграли Словению со счетом 5:0.

В составе победителей дубль оформил Карл Хагелин. По шайбе в ворота словенцев отправили Александр Стин, Даниэль Седин и Луи Эрикссон.

В полуфинале шведская сборная встретится с победителем матча Россия - Финляндия, который состоится сегодня, 19 февраля, в 16.30. Кроме того, в среду пройдут еще две четвертьфинальные встречи. В 21.00 на лед выйдут Канада и Латвия, США и Чехия.