Овечкин прервал свою рекордную серию без заброшенных шайб в НХЛ

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в игре чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прервав рекордную для себя 10-матчевую серию без голов, сообщает ТАСС.
Хоккеист поразил ворота соперника в домашнем матче против "Миннесоты". Отличился он на 35-й минуте, удвоив преимущество своей команды – 2:0. В предыдущий раз Овечкин забросил шайбу 19 февраля в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс".
За всю историю НХЛ Овечкин является одним из трех хоккеистов, который забил 50 и более голов в семи сезонах. Он стал первым хоккеистом из России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Также спортсмен является рекордсменом по количеству голов в чемпионатах НХЛ среди всех российских хоккеистов и занимает первое место по очкам среди действующих российских хоккеистов.