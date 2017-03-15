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Новости

15 марта 2017, 09:51

Новости спорта

Овечкин прервал свою рекордную серию без заброшенных шайб в НХЛ

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в игре чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прервав рекордную для себя 10-матчевую серию без голов, сообщает ТАСС.

Хоккеист поразил ворота соперника в домашнем матче против "Миннесоты". Отличился он на 35-й минуте, удвоив преимущество своей команды – 2:0. В предыдущий раз Овечкин забросил шайбу 19 февраля в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс".

Российский профессиональный хоккеист Александр Овечкин уже 11 сезонов играет за клуб НХЛ "Вашингтон", до этого он был в московском "Динамо".

За всю историю НХЛ Овечкин является одним из трех хоккеистов, который забил 50 и более голов в семи сезонах. Он стал первым хоккеистом из России, забившим 500 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Также спортсмен является рекордсменом по количеству голов в чемпионатах НХЛ среди всех российских хоккеистов и занимает первое место по очкам среди действующих российских хоккеистов.

хоккей НХЛ Александр Овечкин новости спорта
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