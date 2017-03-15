Овечкин прервал свою рекордную серию без заброшенных шайб в НХЛ

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в игре чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), прервав рекордную для себя 10-матчевую серию без голов, сообщает ТАСС.

Хоккеист поразил ворота соперника в домашнем матче против "Миннесоты". Отличился он на 35-й минуте, удвоив преимущество своей команды – 2:0. В предыдущий раз Овечкин забросил шайбу 19 февраля в матче против "Нью-Йорк Рейнджерс".