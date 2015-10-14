Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Столичный "Спартак" потерпел домашнее поражение от питерского СКА в матче регулярного первенства КХЛ. Встреча, прошедшая на льду столичной арены "Лужники", завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу армейцев.

Голы в составе победителей забили Александр Барабанов (25-я минута), Дмитрий Калинин (41) и Ярно Коскиранта (48). У "красно-белых" отличился Чарльз Геноуэй (37).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает восьмую строчку. "Спартак" идет 12-м, отставая от питерцев на пять баллов.

Оба клуба следующий матч чемпионата проведут дома против казанского "Ак Барса". Петербургский клуб примет казанцев 16 октября, москвичи - двумя днями позже.