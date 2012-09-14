Столичное "Динамо" одолело "Автомобилист" в матче первенства КХЛ

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское "Динамо" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ одержало победу над "Автомобилистом" из Екатеринбурга со счетом 4:3. Для определения сильнейшего потребовалось прибегать к серии послематчевых буллитов.

"Бело-голубые" очень резво начали встречу, забросив две шайбы в ворота соперника. Но ещe в первом периоде екатеринбуржцы сумели сократить отставание в счете - отличился Камил Пирош.

Во второй двадцатиминутке голов забито не было, а в начале третьей динамовцы реализовали большинство. Но "Автомобилисту" удалось забросить две шайбы в течение одной минуты и перевести игру в овертайм. Причем последний гол был забит примерно с центра площадки - вратарь "бело-голубых" не смог справиться с выстрелом из центрального круга вбрасывания.

Овейтайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удача сопутствовала "Динамо" - Рихард Гюнге сумел дважды переиграть голкипера "Автомобилиста" и принес своей команде два очка.

В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с челябинским "Трактором". Встреча состоится 16 сентября, сообщает "Р-Спорт".