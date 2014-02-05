В преддверии Олимпиады: волонтеры в Москве и последние билеты

Фото: M24.ru

Зимние Олимпийские игры в Сочи стартуют в ближайшую пятницу, 7 февраля. Большинство спортсменов начинают "обживаться" в столице Олимпиады и проводят последние тренировки перед стартами. А болельщики будут съезжаться в Сочи на протяжении всех Игр. Можно ли еще купить билеты на соревнования и что в Москве сделано для болельщиков, отправляющихся на игры транзитом через наш город - в материале M24.ru.

Принимать гостей и спортсменов Олимпиады готова не только столица Игр. Для тех, кто решит добираться в Сочи транзитом через Москву, подготовлено несколько приятных сюрпризов. Так, уже в аэропорту или на вокзале гостей и участников Олимпийских игр встречают добровольцы общественного движения "Мосволонтер". В их обязанности входит помощь с багажом, при прохождении таможенного и паспортного контроля, также все желающие смогут услышать рассказ о достопримечательностях Москвы. При этом добровольцы смогут найти общий язык не только с русскоговорящими гостями Олимпиады, но и с иностранцами, так как каждый волонтер говорит на одном из иностранных языков.

Олимпийские болельщики могут получить скидки на культурную программу в Москве. Иностранцам и россиянам предоставят дисконт на популярные экскурсии. В акции принимают участие двухэтажные экскурсионные автобусы, столичная судоходная компания и Останкинская башня. Для олимпийских туристов дешевле обойдется и карта Moscow Pass (комплексный билет на вход в 12 музеев Москвы).

Фото: M24.ru

Снизить цены готовы и некоторые столичные галереи. Для получения скидки, необходимо предъявить паспорт болельщика или билет на соревнования. Скидки, безусловно, предоставят и спортсменам-участникам игр, а также волонтерам. Благодаря этому, поездка на красном даблдекере - двухэтажном автобусе - обойдется гостям в 500 рублей, входной билет на Останкинскую телебашню подешевеет на 20 процентов. Аналогичная скидка ждет желающих прогуляться по Москве-реке на кораблях и катерах компании "Рэдиссон Ройал".

Однако, чтобы получить скидку, например, в музее надо еще быть в курсе одной немаловажной вещи - где этот музей находится. Чтобы гости столицы не заблудились, Москомтуризм выпустил для олимпийских болельщиков справочники "СОЧИни себе Москву" и "Собрался на Олимпиаду? Загляни в Москву!", которые помогут туристам познакомиться с нашим городом за максимально короткое время.

Справочники выпущены на русском и английском языках в двух вариантах: кратком ("Собрался на Олимпиаду? Загляни в Москву!") и подробном ("СОЧИни себе Москву"). В них туристы смогут найти информацию об основных экскурсионных маршрутах, о главных музеях, парках, монастырях, отелях и ресторанах, а также о том, как добраться до центра Москвы из аэропорта или с железнодорожного вокзала. Отметим, что получить такой путеводитель можно у добровольцев Молодежного волонтерского центра столичного департамента культуры и городского волонтерского центра Москомтуризма. Также они распространяются на столичных вокзалах, аэропортах и в Историческом музее.

Несмотря на то, что открытие Олимпиады состоится уже через день, болельщики, решившие отправится в Сочи в самый последний момент, все еще могут приобрести билеты на многие соревнования. Исключение составляют матчи мужской сборной России хоккею - билетов на ее игры нет давно и их появление не предвидится. Однако на официальном сайте Игр есть специальный сервис Fan2Fan, на котором болельщики могут продать уже приобретенные билеты на соревнования, то есть шанс "поймать" билетик на матч дружины Зинэтулы Билялетдинова хоть и призрачный, но все-таки есть.

При этом в свободной продаже остались билеты на все остальные матчи группового этапа. Разброс цен - от 1200 до 7000 рублей. Есть и заветные квитки на все матчи квалификационного раунда (от 2000 до 11500 рублей) и на игры 1/4 финала (от 3000 до 14000 рублей). Что касается полуфиналов и финалов, то ожидаемо билетов на эти матчи в продаже уже нет.

Фото: ИТАР-ТАСС

Остались билеты практически на все соревнования по фигурному катанию. Чтобы попасть, например, на короткую программу в парном катании придется раскошелиться на сумму от 2 до 18 тысяч рублей. Отсутствуют билеты на произвольный танец, показательные выступления и произвольную программу в женском одиночном катании. Немного билетов осталось на соревнования по биатлону. Все еще можно попасть на мужской и женский спринт и индивидуальную гонку, а также на женскую гонку преследования. Цены на все гонки одинаковые - от 1500 до 6000 рублей.

Кроме того, до сих пор доступны билеты на лыжные гонки (их стоимость - от 1200 до 5000 рублей), горные лыжи (от 1500 до 5500), керлинг (от 1000 до 5000), шорт-трек (от 1000 до 6000), скоростной бег на коньках (от 3000 до 6500). Однако тем, что захочет попасть, например, на соревнования по бобслею, придется очень постараться, чтобы приобрести билеты. Это же касается и фристайла, скелетона и сноуборда.

Однако наиболее затратной для болельщиков является сама поездка в Сочи, а не билеты на соревнования. Напомним, что из-за закрытия въезда в Сочи с 7 января, большинству любителей спорта придется ехать в город поездом или самолетом. Так, минимальная цена на поезд Москва - Адлер на 7 февраля составляет 3239 рублей (плацкарт). За самый же дешевый билет на самолет до Адлера придется выложить 4057 рублей. При этом разброс цен на билеты колеблется от вышеназванной цифры до 30 445 рублей. А билет по маршруту "Москва-Адлер-Москва" будет стоить как минимум 14136 рублей.

К слову, перед тем как отправиться на Игры, необходимо оформить "паспорт болельщика". Без него на соревнования, даже при наличии билета, не попасть. Однако получить его не так уж просто. Для этого необходимо зайти специальный сайт, где предстоит пройти процедуру регистрации. Затем в течение 1-2 дней заявку будут рассматривать и только после этого болельщик получит право забрать свой паспорт. Сделать это можно в Москве в 1-м Колобовском переулке, 18 или прямо в Сочи.

Не стоит забывать и о вопросе проживания в Сочи. Конечно, к Олимпиаде построено большое количество гостиниц и отелей, однако большинство из них давно заняты. Если же все-таки свободное место получится найти, то за три дня проживания в трехзвездочной гостинице одному человеку придется раскошелиться на 10-12 тысяч рублей.

Однако для болельщика, решившего отправиться в Сочи, есть еще одно решение вопроса с жильем - снять квартиру. Но в этом случае придется пойти на серьезные финансовые издержки. Ведь за проживание в "однушке" в Адлере с туриста могут запросить 15 тысяч рублей в сутки. Конечно, есть варианты и подешевле, за 8-9 тысяч рублей в сутки. Но если болельщик планирует посмотреть всю Олимпиаду, то общая сумма составит как минимум 130 тысяч рублей. А еще не стоит забывать и о еде, подарках и сувенирной продукции, на что придется потратить до 10 тысяч рублей в неделю. И если еще учесть непредвиденные расходы, то поездка на зимнюю Олимпиаду в Сочи будет стоить около 180 тысяч рублей.

Даниил Адамов