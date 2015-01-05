Финал Россия - Канада: и снова хоккейная классика

Россия и Канада сразятся в финале молодежного чемпионата по хоккею

Обыграв в полуфинальной встрече со счетом 4:1 сверстников из Швеции, сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира по хоккею, который в эти дни проходит в Канаде. Соперником нашей дружины в решающем матче соревнований станет сборная страны Кленового листа, сломившая накануне сопротивление словаков – 5:1. Об истории взаимоотношений нашей и канадской хоккейных "молодежек" рассказывает спортивный обозреватель М24.ru Андрей Ярков.



В наступившем году любителям хоккея сразу же несказанно повезло. Уже в ночь на 6 января они станут свидетелями так называемой "классики" - встречи сборных России и Канады, пускай и на молодежном уровне. Матчи наших соотечественников против представителей страны Кленового листа на чемпионатах мира для спортсменов, чей возраст не превышает 20 лет по своему интересу, накалу и напряжению зачастую даже превосходили баталии между взрослыми командами СССР/СНГ/России и родоначальниками хоккея.

Поначалу клен как липку

Молодежные чемпионаты мира по хоккею ведут свою историю с 1974 года, и пускай первые три из них носили неофициальный статус, не включать их в общий реестр будет просто алогично и даже глупо, ведь в каждом из этих турниров (как и во всех последующих) принимали участие все ведущие хоккейные державы. Нынешнее свидание нашей дружины с канадцами будет уже 41-м по счету.

Поначалу советская молодежка имела неоспоримое преимущество над своим главным соперником – первые семь игр завершились победами сборной СССР с общим счетом 42:19! В период с 1974 по 1981 год наши выиграли семь чемпионатов из восьми, в то время как канадцы ограничились лишь тремя комплектами серебряных наград и двумя – бронзовых. Свой первый титул они смогли завоевать только в 1982-м году, разгромив на этом турнире своих сверстников из Советского Союза со счетом 7:0. Несмотря на то, что первое поражение от канадцев получилось столь сокрушительным, мы смогли сделать из него правильные выводы, и в результате три из четырех следующих чемпионатов ознаменовались новыми триумфами советской хоккейной школы.

Канадская же дружина выиграла за этот четырехлетний отрезок лишь один турнир (в 1985 году), однако снова на своем победном чемпионате уложила советских хоккеистов, что называется, на обе лопатки – 5:0. Таким образом, из 13-ти первых турниров, десять завершились успехом сборной СССР, дважды победили канадцы и однажды (в 1981 году) – шведы.

Фото: ТАСС/ Елена Руско

Ледовое побоище при Пьештянах

То, что произошло 4 января 1987 года в маленьком словацком курортном городке Пьештяны, заслуживает отдельного рассказа. ЧМ-1987 сложился для нашей команды крайне неудачно. После шести проведенных встреч (в то время турниры еще проходили по формуле "восемь сборных играют между собой в один круг") советская молодежка потеряла реальные шансы даже на бронзу. В последнем седьмом туре ей предстояло сразиться с канадцами, которым требовалась победа с разницей как минимум в четыре шайбы. На 14-й минуте второго периода "кленовые листья" выигрывали со счетом 4:2 и были вправе рассчитывать на благоприятный для себя исход соперничества, однако в итоге они не получили никаких наград. На площадке вспыхнуло небывалое по своим масштабам ледовое побоище, в котором приняли участие абсолютно все игроки обеих команд, включая голкиперов. Драка получилась столь ожесточенной, что остановить ее не смогли не только судьи, но и организаторы матча, которые приняли решение выключить на арене свет.

Но не помогло даже это, и в итоге воизбежание тяжких последствий для здоровья хоккеистов, пришлось вызывать полицию. Встреча, понятное дело, возобновлена так и не была, а руководство ИИХФ приняло решение дисквалифицировать сборные СССР и Канады, оставив их без итоговых мест на чемпионате.

До абсурда, к счастью, дело не дошло. Как нашим, так и канадцам было позволено выступить на следующем турнире, а во вторую лигу отправилась команда Швейцарии, уступившая тогда во всех своих семи матчах. Примечательно, что в той знаменитой "битве при Пьештянах" приняли участие будущие суперзвезды НХЛ Сергей Федоров, Александр Могильный, Теорен Флери и Брендан Шэнахэн, ну а само событие многократно подняло интерес к молодежным чемпионатам мира. Также следует отметить, что возможно именно из-за этой драки (канадцы ведь вполне могли выиграть в четыре шайбы) свой первый в истории титул удалось завоевать сборной Финляндии, которая к тому времени еще ни разу не побеждала на чемпионатах мира для взрослых.

Фото: ТАСС/ Елена Руско

Игра в догонялки

Круговая система (семь туров для восьми участников) оставалась в регламенте молодежных хоккейных мундиалей вплоть до 1995 года включительно. После "битвы при Пьештянах" по этой формуле было проведено еще восемь турниров, шесть из которых ознаменовались триумфами родоначальников хоккея и два – успехами наших соотечественников. Иными словами, разрыв в плане завоеванных титулов начал стремительно сокращаться.

Не изменило тенденцию и введение стадии плей-офф. После того как сборная Канады выиграла чемпионат мира 1997 года, счет дошел до 12:10 (с учетом трех неофициальных первенств) в нашу пользу. Но в период с 1998 по 2004 год включительно канадцы ни разу не выиграли золото, в то время как россияне трижды взошли на верхнюю ступень пьедестала почета, увеличив свой перевес над извечным соперником до пяти титулов (15:10). Следует отметить, что в 1999, 2002 и 2003 годах наша молодежка трижды одолела канадскую дружину в финальных встречах соревнований.

Подвиг в Буффало

Получив столь увесистую оплеуху, "Кленовые листья" моментально оправились от шока и взяли у россиян убедительный реванш, победив их в трех финальных матчах ЧМ 2005,2006 и 2007. Выиграли они и два следующих турнира, где уже одолели в решающих баталиях шведов (россияне в 2008 и 2009 годах остались третьими). Счет по титулам (впервые в истории) стал равным – 15:15. В 2010-м канадцы в родных стенах уступили в финале сборной США, ну а через год вновь получили шанс обойти нашу команду по титулам, но теперь уже через победу в матче за золотые медали над ней самой. К радости российских любителей хоккея сделать им этого не удалось. Та встреча в американском Буффало ознаменовалась самым настоящим подвигом нашей команды. Уступая после окончания двух периодов со счетом 0:3, россияне забросили в заключительном игровом отрезке пять(!) безответных шайб, и в итоге мы вновь стали опережать канадцев по количеству комплектов золотых медалей, завоеванных на молодежных чемпионатах мира – 16:15.

Финалы молодежных ЧМ, в которых встречались сборные России и Канады: 1999. Россия – Канада – 3:2 (ОТ) 1999. Россия – Канада – 3:2 (ОТ) 2002. Россия – Канада – 5:4 2003. Россия – Канада – 3:2 2005. Канада – Россия – 6:1 2006. Канада – Россия – 5:0 2007. Канада – Россия – 4:2 2011. Россия – Канада – 5:3

Затишье перед бурей

На трех последних турнирах ни мы, ни канадцы лавров победителей не снискали. Соревнования поочередно выиграли сборные Швеции, США и Финляндии. Вполне возможно, что хоккейный бог специально сделал столь длительную паузу относительно соперничеств представителей двух хоккейных супердержав в борьбе за золото молодежных ЧМ. И тем интереснее нам будет наблюдать за очередной схваткой извечных и непримиримых соперников, которая на этот раз пройдет в канадском Торонто и начнется в ночь с понедельника на вторник в 4 часа по московскому времени.

На молодежных чемпионатах мира по хоккею сборные СССР/СНГ/России и Канады встречались между собой 40 раз. На счету нашей команды 21 победа (включая 3, одержанные в овертайме). "Кленовые листья" выиграли 16 раз (включая одну победу в серии буллитов). Дважды соперники сыграли вничью (на ЧМ 1984 и 1994 годов) и еще однажды ("битва при Пьештянах") матч не был доигран до конца.

Победители молодежных ЧМ: СССР/СНГ/Россия – 16 раз (1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1986, 1992, 1999, 2002, 2003, 2011) СССР/СНГ/Россия – 16 раз (1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1983, 1984, 1986, 1992, 1999, 2002, 2003, 2011) Канада – 15 раз ( 1982, 1985, 1988, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) США – 3 раза (2004, 2010, 2013) Финляндия – 3 раза (1987, 1998, 2014) Чехия – 2 раза (2000, 2001) Швеция – 2 раза (1981, 2012)



Андрей Ярков