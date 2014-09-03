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Спорт

03 сентября 2014, 09:30

Чемпион России по хоккею будет определяться по итогам "регулярки" КХЛ

хоккей КХЛ регламент

Фото: ИТАР-ТАСС

С нового сезона КХЛ чемпион России по хоккею будет определяться по итогам регулярного чемпионата, говорится в спортивном регламенте лиги.

Так, статья 19 главы 4 гласит, что по итогам первого этапа чемпионата определяются "победитель регулярного чемпионата КХЛ, обладатель Кубка Континента, чемпион России по хоккею, серебряный и бронзовый призер чемпионата России по хоккею".

При этом как и раньше, призерами чемпионата могут стать только российские команды, занявшие в общей таблице первенства наиболее высокие места.

Стоит отметить, что победитель "регулярки" еще ни разу не выигрывал Кубок Гагарина.

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Напомним, что ранее чемпионом России становилась российская команда, показавшая лучший результат в плей-офф. Действующим чемпионом и обладателем Кубка Гагарина является магнитогорский "Металлург".

Седьмой сезон КХЛ стартует в среду, 3 сентября, матчем между "Магниткой" и победителем прошлой "регулярки" московским "Динамо".

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Сюжет: Континентальная хоккейная лига: сезон 2014/15

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