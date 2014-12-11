Сегодня в СМИ: Подорожание хлеба и виновные в падении рубля

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Хлеб подорожает на 10%
В ближайшее время хлеб может подорожать на 10%, пишет "Коммерсантъ".
Переработчики объясняют это повышением цен на муку, зерно, сахар, зарубежное сырье, упаковку и транспортные расходы. Также эксперты предупреждают, что стоимость пшеницы, зависимая от доллара, будет расти и дальше.
Депутата Госдумы подозревают в рейдерском захвате
Члена комитета Госдумы по безопасности Дениса Вороненкова подозревают в рейдерском захвате, передает "Коммерсантъ".
По данным следствия, депутат помог перерегистрировать здание в центре Москвы, которое отобрали у предпринимателя другие участники группировки.
Национальная платежная система не защитит от санкций
Национальная система платежных карт (НСПК), которая появится в России весной 2015 года, не сможет защитить банки, попавшие под санкции, пишет газета "Ведомости".
НСПК как оператор будет работать с международными платежными системами, и те банки, которые попали под санкции, должны будут заключать договор с национальной системой, которая и "договорится" о возобновлении работы карт.
ЦБ нашел виновных в обвале рубля
Центробанк объявил, что в обвале рубля виноваты крупные корпорации и кредитные учреждения, которые заключали форвардные сделки и "играли против рубля", сообщает газета "Ведомости".
По данным экспертов, контракты были заключены в валюте, и в ходе падения рубля компаниям пришлось покупать доллары и евро.
Утвержден типовой договор аренды жилья
Правительство утвердило типовой договор для аренды квартиры, сообщает "Российская газета".
Кроме того, утвержден перечень документов, подтверждающих право застройщика жилья выступать наймодателем.