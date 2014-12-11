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Свежая пресса

11 декабря 2014, 09:38

Сегодня в СМИ: Подорожание хлеба и виновные в падении рубля

хлеб Центробанк санкции рейдерские захваты свежая пресса

Фото: M24.ru

Хлеб подорожает на 10%

В ближайшее время хлеб может подорожать на 10%, пишет "Коммерсантъ".

Переработчики объясняют это повышением цен на муку, зерно, сахар, зарубежное сырье, упаковку и транспортные расходы. Также эксперты предупреждают, что стоимость пшеницы, зависимая от доллара, будет расти и дальше.

Депутата Госдумы подозревают в рейдерском захвате

Члена комитета Госдумы по безопасности Дениса Вороненкова подозревают в рейдерском захвате, передает "Коммерсантъ".

По данным следствия, депутат помог перерегистрировать здание в центре Москвы, которое отобрали у предпринимателя другие участники группировки.

Национальная платежная система не защитит от санкций

Национальная система платежных карт (НСПК), которая появится в России весной 2015 года, не сможет защитить банки, попавшие под санкции, пишет газета "Ведомости".

НСПК как оператор будет работать с международными платежными системами, и те банки, которые попали под санкции, должны будут заключать договор с национальной системой, которая и "договорится" о возобновлении работы карт.

ЦБ нашел виновных в обвале рубля

Центробанк объявил, что в обвале рубля виноваты крупные корпорации и кредитные учреждения, которые заключали форвардные сделки и "играли против рубля", сообщает газета "Ведомости".

По данным экспертов, контракты были заключены в валюте, и в ходе падения рубля компаниям пришлось покупать доллары и евро.

Утвержден типовой договор аренды жилья

Правительство утвердило типовой договор для аренды квартиры, сообщает "Российская газета".

Кроме того, утвержден перечень документов, подтверждающих право застройщика жилья выступать наймодателем.

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