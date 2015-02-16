В России началась масленичная неделя

Начинается масленичная неделя

С 16 февраля в России начинается Масленица – последняя неделя перед Великим постом и проводы зимы.

В Москве по традиции пройдут праздничные гуляния, причем не только в центре, но и в парках на окраинах.

Например, на Кузнецком Мосту будет работать блинная ярмарка, сквер Патриарших прудов на время Масленицы превратят в нетрадиционную художественную галерею, а в парке "Садовники" проведут традиционную масленицу со сжиганием чучела и народными гуляниями.

В Гончаровском парке пройдет "Трансформасленица" с футуристическими инсталляциями и выставкой "арт-блинов", гостей сада "Эрмитаж" ждет театральное представление и танцевальный флешмоб, а в Петровском парке посетителей ждут кулинарные мастер-классы от шеф-повара Василия Емельяненко.

Ранее M24.ru сообщало, что на Масленицу москвичи и гости столицы увидят на фасадах городских зданий световое шоу. Специально для этого был разработан проект мобильного проекционного комплекса, позволяющий оперативно организовывать шоу на различных площадках города.