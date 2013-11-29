Москвичи в этом году реже болеют ОРВИ и гриппом, чем в прошлом

Эпидемии ОРВИ и гриппа в Москве нет

В этом году в Москве эпидемический показатель на 23 процента ниже, чем в прошлом. Количество сезонных заболеваний не превышает эпидемиологический порог, сообщил в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития Леонид Печатников.

Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря проведенной программе вакцинации населения, добавил он.

Печатников отметил, что дети в детских садах болеют в 2 раза чаще, чем те, которые находятся дома. Обычно это дети младше трех лет, добавил он.

Роспотребнадзор также сообщает об отсутствии эпидемии гриппа и ОРВИ в столице. В настоящее время заболеваемость ниже ожидаемого порога почти на 33 процента.

По данным ведомства, только на прошлой неделе показатели снизились на 3 процента. Ранее в столичном департаменте здравоохранения заявили, что число заболевших в Москве начнет расти в этом году в ноябре. Ожидания не подтвердились.

Врачи по-прежнему советуют в качестве профилактики вакцинироваться. В этом году планируется привить около 3 миллионов москвичей - это более 26 процентов населения.