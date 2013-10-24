Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ может начаться в конце ноября

До конца ноября медики не прогнозируют рост ОРВИ и гриппа

В Москве зарегистрировано два случая заболевания гриппом, в среднем госпитализировано 100-120 больных с респираторными заболеваниями.

Главный инфекционист Москвы Николай Малышев отметил, что в ноябре эти показатели могут увеличиться. "Мы ожидаем, что в ноябре в городе будет больше случаев заболевания респираторных. Спад начнется к школьным зимним каникулам, то есть в декабре, а в конце января - начале февраля будет новая вспышка заболеваемости", - отметил он.

По его словам, сейчас заболеваемость в Москве на 35 процентов ниже порога. Николай Малышев рассказал, что ежегодно в столице около 3 миллионов человек переносят респираторные заболевания, из них госпитализации подвергаются менее 50 тысяч человек.

"Сейчас то время, когда надо заниматься вопросом профилактики, в том числе вакцинацией против гриппа. У нас в Москве запрограммировано и будет привито 2 миллиона 300 тысяч человек. Это категория риска: дети дошкольного возраста, школьники, лица, связанные с общением с большим количеством людей, - педагоги, медики, работники социальной сферы, транспорта и ряда других", - сообщил главный специалист по инфекционным заболеваниям.

"Основное правило при респираторной инфекции: надо оставаться дома, в постельке, обильное питье, витамины, проветривание", - подчеркнул он. Николай Малышев также посоветовал москвичам не стесняться носить маски.