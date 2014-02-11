Москва дополнительно закупила 700 тысяч вакцин от гриппа

Власти Москвы дополнительно закупили 700 тысяч вакцин от гриппа, сообщает во вторник пресс-служба столичного правительства.

Закупаемые вакцины, на которые из городского бюджета было выделено 300 миллионов рублей, предназначены для бесплатной иммунизации, говорится в сообщении.

В нем также говорится, что зимой 2013-2014 годов прививки от гриппа в столице получили 2,2 миллиона человек, в том числе 2.02 миллиона - за счет федерального бюджета и 190 тысяч - за счет городского.

После закупки дополнительных вакцин число жителей Москвы, получивших бесплатные прививки от гриппа в этом сезоне, вырастет до 2,7-2,8 миллиона, отмечается в документе.