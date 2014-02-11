Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля 2014, 16:13

Наука

Москва дополнительно закупила 700 тысяч вакцин от гриппа

Власти Москвы дополнительно закупили 700 тысяч вакцин от гриппа, сообщает во вторник пресс-служба столичного правительства.

Закупаемые вакцины, на которые из городского бюджета было выделено 300 миллионов рублей, предназначены для бесплатной иммунизации, говорится в сообщении.

Ссылки по теме


В нем также говорится, что зимой 2013-2014 годов прививки от гриппа в столице получили 2,2 миллиона человек, в том числе 2.02 миллиона - за счет федерального бюджета и 190 тысяч - за счет городского.

После закупки дополнительных вакцин число жителей Москвы, получивших бесплатные прививки от гриппа в этом сезоне, вырастет до 2,7-2,8 миллиона, отмечается в документе.

Сайты по теме


грипп вакцины дополнительные закупки

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика