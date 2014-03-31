На очистку поездов от граффити в 2013 году потратили 30 млн рублей

"Бомберы" атакуют подмосковные электрички

На ремонт электричек в 2013 году потратили 60 миллионов рублей, причем половина этой суммы ушла на восстановление после граффити.

Как сообщает телеканал "Москва 24", за 10 минут вандалы изменяют состав до неузнаваемости: до конечной станции поезда часто прибывают с разбитыми стеклами и полностью облитые краской.

При этом сами "художники" называют это искусством и спортом. Отметим, что Уголовный кодекс предусматривает за вандализм до 3 месяцев ареста, а те же деяния, но по мотивам идеологической или расовой ненависти – до трех лет колонии.