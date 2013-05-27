Московские трансформаторные будки превратят в арт-объекты

В столице трансформаторные будки украшают граффити

В рамках проекта "Украсим город" художники украшают граффити столичные трансформаторные будки. В эти выходные яркий рисунок появился на Митинской улице. До конца мая мастера оформят 190 объектов. Больше половины уже готовы.

Свыше 100 художников принимают участие в акции. При этом для того, чтобы раскрасить одну стену трансформаторной будки, ребятам требуется около 100 баллончиков краски.

По словам экспертов, участники "Украсим город" решают сразу три проблемы: борются с вандализмом, обеспечивают молодежь занятостью и облагораживают город.

Первый подобный эксперимент был проведен в 2009 году, тогда художники раскрасили 500 объектов. Дважды в год - перед майскими праздниками и перед днем города - участники проекта проверяют их сохранность. От рук вандалов страдают 1-2 процента арт-объектов.

Добавим, что проект "Украсим город" функционирует уже 4 года. Художники создают уникальные арт-объекты не только из трансформаторных будок, но и из фасадов заводов, жилых домов, складов и ангаров. Таким образом мастера облагораживают различные города России.