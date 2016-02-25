На Волхонке появится граффити с изображением Минина и Пожарского

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Граффити с изображением Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского появится на фасаде одного из жилых зданий на улице Волхонка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Ивана Пантелеева, генерального директор компании "Новатек Арт", выигравшей конкурс на лучший эскиз граффити, организованный Российским военно-историческим обществом (РВИО).

"Сегодня начинаем наносить рисунок на фасаде шестиэтажного жилого дома по адресу улица Волхонка дом 6, расположенном недалеко от Московского Кремля. Это будет граффити размером 15 на 25 метров, на котором будут изображены Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский", – сказал Пантелеев. На выполнение работы, по словам Пантелеева, может уйти до 7 дней.

Он также отметил, что согласие на нанесение граффити получено от жильцов дома. "У нас имеется протокол общего собрания жильцов дома. Согласно жилищному кодексу, требуется, чтобы свое согласие дали не менее двух третей собственников жилья. Причем эта доля измеряется не по числу собственников, а по объему занимаемой площади в жилом доме", – пояснил Пантелеев.

Конкурс на лучший эскиз граффити с изображениями Минина и Пожарского РВИО объявило в октябре минувшего года. По условиям конкурса победители смогут нарисовать свое произведение на одном из домов в центре Москвы. На конкурс поступили 24 эскиза от авторов из шести регионов России.

Поступившие на конкурс работы оценивались по критериям: содержательность и историческая достоверность образов, соответствие архитектурному облику столицы, запоминающееся художественное решение. Победителем был признан творческий коллектив под руководством Ивана Пантелеева.