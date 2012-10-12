Новодевичий монастырь реставрируют

Фото: ИТАР-ТАСС

Министерство культуры объявило открытый конкурс на разработку проектной документации для реставрации ансамбля Новодевичьего монастыря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 150 миллионов рублей.

Победитель конкурса должен будет представить планы реставрации Сетуньской, Затрапезной, Саввинской и Напрудной, Предтеченской, Иосафовской, Швальной башен и погребовых палат, разработать проект реставрации прясел западной стены, палат царицы Ирины с церковью Амвросия, Певческих палат, Смоленского собора и Успенской церкви с трапезной.

На сайте госзакупок отмечается, что работы должны проводиться в соответствии с требованиями Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Заявки на участие в тендере принимаются до 12 ноября, подведение итогов конкурса состоится 15 ноября. Победитель тендера обязан завершить работы до 30 октября 2013 года.

Новодевичий монастырь – выдающийся памятник архитектуры XVI-XVII веков. Монастырь был основан в честь Смоленской иконы Божией Матери великим князем Василием III в 1524 году. Является одновременно действующим монастырем и филиалом Государственного исторического музея. В 2004 году монастырь включен в список объектов ЮНЕСКО.