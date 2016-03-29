С начала года в Москомархитектуре оформили 500 планов участков

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Более 500 градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) оформили сотрудники комитета по архитектуре и градостроительству Москвы с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Как пояснили в ведомстве, госуслуга по подготовке, утверждению и изменению ГПЗУ, наряду с подготовкой и выдачей свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительного решения и согласованием дизайн-проектов размещения вывесок, является одной из наиболее востребованных.

В Москомархитектуре отметили, что с 1 апреля выдача ГПЗУ будет доступна московским застройщикам исключительно в электронном виде. Это сделает процедуру согласования более удобной и сократит сроки предоставления документов заявителю.