20 июня 2013, 15:42

Общество

Оплатить электроэнергию москвичи теперь могут на портале госуслуг

Фото: ИТАР-ТАСС

Москвичи могут передавать показания электросчетчиков через московский портал госуслуг. Соответствующая услуга доступна онлайн.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо зарегистрироваться на портале, зайти в раздел "Электронные услуги", выбрать пункт "Прием показаний электросчетчиков" и ввести в появившемся окне лицевой счет и номер счетчика.

Пользователь может не только оплатить услуги, но и запросить детализацию счета.

Кнопка "Оплатить" переведет на страницу оператора платежа. При оплате банковской картой комиссия не взимается.

Московский портал госуслуг – единая точка доступа к городским услугам в электронном виде. Портал дает возможность воспользоваться такими сервисами, как: запись ребенка в первый класс, бронирование путевки в детский лагерь, запись к врачу, SMS-подписка на штрафы ГИБДД и оформление различных социальных выплат и пособий.

Общее количество зарегистрированных аккаунтов составляет около 1,2 миллиона. Ежедневно порталом пользуются 60 - 70 тысяч человек. Начиная с этого года, с помощью портала было оплачено услуг более чем на 200 миллионов рублей.

