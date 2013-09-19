Госуслуги в двух шагах: дорога до МФЦ станет удобней

Доехать до МФЦ в Москве станет проще

Власти Москвы планируют сделать дорогу до многофункциональных центров удобнее. До конца года столичный комитет госуслуг проверит 50 МФЦ. В случае сложных подъездных путей будут введены дополнительные маршруты и изменены транспортные карты.

Сейчас в Москве работают 65 МФЦ, каждый ежедневно обслуживает около 400 человек. Однако не до всех из них легко добраться. Например, от метро "Сходненская" доехать до МФЦ на улице Василия Петушкова можно только на одном автобусе №43. При этом перерывы в движении составляют до 20 минут. Кроме того, доехать до этого МФЦ можно от метро "Планерная" и "Тушинская".

А у МФЦ на Люблинской улице - неудобный автомобильный подъезд. Перед воротами многофункционального центра проходит полоса общественного транспорта. Заехать туда можно только с одной стороны, чтобы развернуться на светофоре, приходится проехать почти километр, а это в зависимости от трафика, от трех до пятнадцати минут. Многие водители, рискуя потерять права, поворачивают через "двойную сплошную" разметку или, бросив автомобиль на противоположной стороне трассы, перебегают через дорогу.

Мнение эксперта Выбрать здание для многофункционального центра в Москве оказалось не такой простой задачей, как предполагалось. Эта площадь должна быть определенного вида. Желательно, чтобы это были просторные залы, а не просто кабинеты. По существующей практике, на территории одного района создается всего один МФЦ, поэтому он не всегда может быть расположен удобно для всех.

Алексей Степанов председатель комитета госуслуг Москвы Выбрать здание для многофункционального центра в Москве оказалось не такой простой задачей, как предполагалось. Эта площадь должна быть определенного вида. Желательно, чтобы это были просторные залы, а не просто кабинеты. По существующей практике, на территории одного района создается всего один МФЦ, поэтому он не всегда может быть расположен удобно для всех.

Узнать адреса, телефоны и режим работы всех московских МФЦ можно здесь.

Сейчас в МФЦ можно получить 234 документа от 21 органа власти, среди которых департаменты соцзащиты, ЖКХ, природопользования и молодежной политики, а также ЗАГС, Центр жилищных субсидий, Мосжилинспекция, НИиПИ Генплана, инженерные службы, префектуры, управы районов, БТИ, УФМС, УФНС, Пенсионный фонд и Росреестр. В частности, москвичи могут оформить заграничный или российский паспорт в 54 МФЦ всего за две недели. Также за полмесяца можно зарегистрировать право собственности на жилое помещение. Сам процесс подачи документов и оплаты услуг занимает всего 10-15 минут.

Как работают многофункциональные центры

Кроме того, в МФЦ можно оформить пособия по беременности и родам, ежемесячное пособие на ребенка, записать ребенка в детский сад и школу, получить свидетельство о рождении, документы о приватизации жилых помещений, оформить социальную ипотеку и получить субсидии на приобретение жилья. В МФЦ также выдают и аннулируют охотничьи билеты, регистрируют по месту жительства, принимают заявления о выдаче сертификатов на материнский капитал, оформляют перерасчет коммунальных платежей. И все это далеко не полный перечень услуг, которые можно получить в многофункциональных центрах.

Многие услуги в МФЦ предоставляются по экстерриториальному принципу, то есть москвичи могут обратиться в любой из 57 центров вне зависимости от прописки. Перечень услуг в них пока может отличаться, но он постоянно расширяется, и со временем станет универсальным - в каждом из центров можно будет получить любой документ и любую услугу.

Многофункциональным центрам Москвы исполнилось два года

Число окошек в каждом МФЦ достигает 30-40. Здесь работает система единой электронной очереди, универсальный специалист поможет решить несколько вопросов одновременно, а ждать своего номера на электронном табло придется не более 15 минут. Посетителям МФЦ предоставляется доступ в интернет, там же можно сделать фотографии на документы и воспользоваться копировальными услугами.

Работа центров организована по единому графику: с 8.00 до 20.00 по будням и с 9.00 до 15.45 по субботам. Кроме того, вскоре на портале госуслуг каждый житель сможет в режиме онлайн выбрать МФЦ по его расположению и загруженности и заранее записаться на прием.

В августе в Москве открылись 8 многофункциональных центров, до конца года планируется открыть еще 33 МФЦ, а в 2014-2015 годах число МФЦ в Москве должно возрасти до 109. Особенное внимание будет уделено созданию МФЦ в Новой Москве, потому что из-за размеров Троицкого и Новомосковского административных округов жителям трудно добираться до учреждений, где предоставляются госуслуги.

Сейчас в центры ежедневно обращается до 30 тысяч человек, с начала года обслужено 12 миллионов граждан. На данный момент 58 процентов услуг можно получить в любом МФЦ вне зависимости от места регистрации, среднее время ожидания приема специалистов составляет 7 минут.

Григорий Медведев