13 октября 2015, 17:40

В столице планируют открыть еще 20 центров госуслуг

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

В разных районах Москвы откроют еще 20 центров госуслуг "Мои документы", заявил Сергей Собянин в интервью телеканалу "Москва 24".

Он отметил, что 90 процентов госуслуг можно получить в центрах "Мои документы". При этом столичные власти не исключают создания крупных центров в ТПУ. Предполагается, что будет создано десять таких офисов.

"Есть планы ввести еще 20 центров в разных районах. Также мы думаем над проектом создания крупных центров "Мои документы" на территории ТПУ", – сказал мэр.

Собянин добавил, что в день в центры "Мои документы" приходят около 70 тысяч человек.

Напомним, в настоящее время в Москве работают 110 центров "Мои документы", обслуживающие более 113 районов, в которых проживает более 80 процентов жителей мегаполиса.

Столичные центры предоставляют 152 услугу и выдают более 200 видов документов. Найти свой центр, узнать, есть ли там очередь и записаться на прием онлайн можно на столичном портале госуслуг.

Центры госуслуг открыты 7 дней в неделю с 8 до 20 часов. Ежедневно там обслуживают более 70 тысяч человек, а среднее время ожидания в очереди составляет три минуты.

Сюжет: Сергей Собянин дал интервью телеканалу "Москва 24"
