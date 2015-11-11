Развестись через интернет смогут только бездетные супруги – эксперт

Фото: ТАСС/Зураб Джавахадзе

В столице могут разрешить супружеским парам разводиться через интернет. Об этом накануне сообщил заместитель главы департамента информационных технологий Владислав Шишмарев.

Юрист Михаил Салкин рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что сделать это смогут не все супружеские пары.

"Развод бывает двух типов. Первый, когда вы вдвоем добровольно приходите в ЗАГС и вас разводят, и второй – через суд. Вам не надо будет вдвоем приходить в конкретный ЗАГС и договариваться. Супруги со своего компьютера через портал госуслуг подадут заявление, если нет споров и общих детей. Каждый из супругов должен одобрить это через портал госуслуг.

Заявление подписывается электронной подписью. Останется только заглянуть в отдел ЗАГСа и забрать свидетельство на руки. Это сократит число бракоразводных процессов, когда одна из сторон где-то за границей и никаких споров нет. А имущество можно потом отдельно поделить в суде", – пояснил Салкин.

Эксперт добавил, что госпошлину за развод также можно будет оплатить через интернет.

Ранее стало известно, что в России могут усложнить правила развода. Власти Татарстана разработали проект поправок к Семейному кодексу России. Поправками предлагается ограничить право мужа требовать расторжения брака в течение трех лет после рождения ребенка.

По действующему кодексу предусмотрен только один год моратория. Необходимость увеличения этого срока объясняется правом женщины находиться в отпуске по уходу за ребенком, пока ему не исполнится три года, а также ее материальной зависимостью в этот период от супруга.

Кроме того, законопроект предлагает исключить возможность рассмотрения дела о разводах заочно. Для этого придется внести изменения Гражданский кодекс России. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит свести к минимуму случаи расторжения брака без выяснения мнения другой стороны.