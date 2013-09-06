С октября пропуска для фур будут выдавать только в электронном виде

Фото: ИТАР-ТАСС

С 1 октября бумажные пропуска, подтверждающие, что грузовик весом более 12 тонн имеет право въезжать в Москву в дневное время, отменяются. Теперь разрешения на проезд по МКАД и далее по столице будут выдаваться владельцам большегрузов только в электронном виде через портал государственных услуг.

Об этом сообщает "Российская Газета" со ссылкой на начальника управления Центра организации дорожного движения Москвы Сергей Чигрина.

В электронном виде будут выдавать как годовые, так и разовые пропуска. Для того чтобы получить один из них, владельцу фуры (юридическому или физическому лицу) предложат зарегистрироваться в личном кабинете и подать заявку с прикрепленными к ней отсканированными документами. Также потребуется указать причину, по которой доставка груза в город необходима именно днем, и проложить маршрут движения до пункта назначения.

Сведения будут проверяться системой автоматически, что ускорит процесс выдачи пропуска. При этом планируется, что в год будет обрабатываться до 500 тысяч заявок.

В настоящий момент на портале госуслуг города Москвы можно отслеживать процесс обработки заявок. За оригиналом пропуска можно ехать в Центр организации дорожного движения, как только его номер появляется в личном кабинете.