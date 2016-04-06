Москвичи определят перечень услуг флагманских центров "Мои документы"

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

С 5 апреля на портале "Активный гражданин" москвичи могут выбрать, какие документы и услуги, помимо стандартного перечня, им будет удобно оформлять во флагманских центрах "Мои документы"

Флагманские МФЦ в дополнение к уже существующим центрам планируется открыть в каждом округе Москвы. Здесь будут предоставлять гражданам более полный перечень услуг. Кроме того, во флагманских МФЦ ожидается внедрение дополнительных сервисов и служб.

"Москва в деталях": Новинки офисов "Мои документы"

Как сообщает пресс-служба проекта "Активный гражданин", в МФЦ, например, могут появиться нотариусы, а также открыться отделения банков, если такие услуги окажутся востребованными москвичами в ходе голосования.

Кроме того, во флагманских центрах можно будет подать налоговую декларацию, оформить ИНН, получить налоговый вычет, а также удостоверение на право управления самоходными машинами и другими видами техники.



Каждый день за помощью в МФЦ обращаются более 70 тысяч жителей столицы. При этом 96 процентов граждан, пользующихся услугами центров, довольны качеством их работы. На данный момент в городе открыто 122 центра "Мои документы". А количество услуг превысило 160.