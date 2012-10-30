Гостиница "Москвич" будет продана на аукционе

Фото: mossgup.ru

Столичные власти выставили на торги гостиницу "Москвич". Аукцион назначен на 4 декабря 2012 года. Начальная цена превышает 590 миллионов рублей.

В состав лота входит 16-этажное здание по 11-й улице Текстильщиков, дом 1, а также земельный участок площадью 3,7 тысяч квадратных метров, сообщается на сайте СГУП по продаже имущества Москвы.

Гостиница состоит из 239 номеров, конференц-зала, бизнес-центра, ресторана, бара, салона красоты и парковки.

Заявочная кампания по аукциону продлится до 12 ноября.