Почти 600 гостиниц и ресторанов открыли в столице в прошлом году

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Количество гостиниц и ресторанов в столице увеличилось на 3 процента. В прошлом году открыли 575 подобных учреждений, сообщает Агентство "Москва".

Кроме этого, почти на 2 процента увеличилось количество строительных и транспортных предприятий, почти на 0,5 процента возросло число компаний, занимающихся вопросами недвижимости. Помимо этого, в столице стало больше организаций в сферах здравоохранения и коммунальных услуг.

Несмотря на это, общее количество организаций столицы снизилось более чем на 2,5 процента. Больше всего уменьшилось число компаний в сферах розничной торговли и ремонта.

Напомним, в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой о деятельности городского правительства Сергей Собянин сообщил, что Москва предлагает налоговые льготы всем промышленным предприятиям.

Мэр отметил, что у правительства есть задача – сохранить действующие предприятия и привлечь инвестиции в новые производственные проекты. Для этого власти предлагает налоговые льготы, удобные площадки и другие преференции всем промышленным предприятиям, независимо от сферы производства.

"Предприятие должно платить достойную зарплату, рационально использовать землю и выполнять инвестиционную программу. В этом случае – максимальный пакет льгот позволит снизить налоговую нагрузку до 25 процентов", – пояснил Собянин. По его словам, практика показала, что это весомый аргумент для многих инвесторов, чтобы разместить свое производство в одном из технопарков Москвы.

Собянин рассказал, что общий объем инвестиций за последние 5 лет вырос в 1,5 раза. Москва конкурирует за инвестиции не с другими регионами России, а с крупнейшими мегаполисами мира. И чем более сложной и инновационной будет экономика Москвы, тем сильнее будет ощущаться давление международной конкуренции. При этом качественный бизнес-климат на уровне города – это не абстрактная, а совершенно конкретная вещь, считает мэр.