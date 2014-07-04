Рядом со стадионом "Спартак" к 2017 году появятся две гостиницы

Фото: ИТАР-ТАСС

Строительство двух гостиниц Hilton рядом со стадионом футбольного клуба "Спартак" начнется весной 2015 года и завершится в мае 2017 года, сообщил Агентству "Москва" генеральный директор компании-застройщика "Тушино 2018" Всеволод Гордий.

"Два корпуса гостиниц среднего и высокого уровня комфорта будут возведены недалеко от стадиона "Открытие Арена" на участке, примыкающем к Волоколамскому шоссе, то есть фактически между стадионом и Волоколамским шоссе. Проект должен быть реализован к маю 2017 года, чтобы успеть принять болельщиков Кубка Конфедерации- 2017, который традиционно считается генеральной репетицией перед чемпионатом мира по футболу, который Россия и в частности стадион "Открытие Арена" примут в 2018 году", - рассказал Гордий.

Планируется построить гостиницу высокого уровня на 200 номеров общей площадью 19 тысяч квадратных метров и гостиницу среднего класса на 250-280 номеров площадью 13-15 тысяч квадратных метров.

"Москва в цифрах": Осенью откроется стадион "Открытие Арена"

Он также рассказал, что рядом со стадионом может появиться "футбольная деревня", ее площадь может составить 6-8 га.

"Сейчас совместно с правительством Москвы мы вплотную прорабатываем вопрос возможности постройки апартаментов (футбольной деревни), в которой могли бы разместиться болельщики Кубка Конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу-2018. Точный объем земельного участка под застройку в данный момент еще не подтвержден, но мы полагаем речь идет о 6-8 га", - добавил Гордий.

Кроме того, осенью 2014 года рядом со стадионом планируется начать строительство универсально-спортивного зала (УСЗ) на 12 тысяч мест. "Точные цифры площади УСЗ пока называть преждевременно, они будут определены проектом", - сказал Гордий.

Комплекс откроется в 2015 году и будет находиться в 50 метрах от Западной трибуны стадиона. Помимо футбольных матчей, объект будет предназначен для проведения культурно-зрелищных, развлекательных мероприятий, спортивных соревнований по различным игровым видам спорта. Также там разместится пресс-центр чемпионата мира 2018 года. Футбольное поле будет трансформироваться в пространство для проведения культурно-развлекательных мероприятий за счет укладки специальных покрытий, не нарушающих травяное покрытие.

Напомним, что стадион "Открытие Арена" ("Спартак") строится в Тушине с 2010 года. Он будет представлять собой многофункциональный спорткомплекс, состоящий из футбольного поля с четырьмя трибунами и крытой ареной. На территории арены также предусмотрены рестораны, спорт-бар и магазин атрибутики.

На территории арены планируется открыть музей истории прославленного клуба и установить памятники знаменитым футболистам-спартаковцам - братьям Старостиным, Игорю Нетто и Никите Симоняну. Вместимость стадиона составит 42 тысячи зрителей. Однако к чемпионату мира по футболу 2018 года она будет увеличена до 45 тысяч.

Первый матч на новом стадионе состоится 5 сентября. Соперником "Спартака" станет белградская "Црвена Звезда". Ранее предполагалось, что матч открытия пройдет в конце июля.