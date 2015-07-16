Псевдозависимые от селфи мешают работе службы психологической помощи

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

Главный столичный нарколог Евгений Брюн просит не звонить на "горячую линию" службы психологической поддержки, притворяясь зависимыми от селфи. Из-за этого нарушается нормальная работа службы, а настоящие пациенты не могут получить помощь, передает Агентство "Москва".

"Когда проблема зависимости от селфи стала активно обсуждаться в интернете, на нашу "горячую линию" стали звонить журналисты и притворяться нуждающимися в помощи психолога. Они придумывают проблемы и симптомы, стараются разговорить психолога и вынудить его сказать что-то интересное для статьи", – объяснил Евгений Брюн.

После наплыва звонков нормальная работа "горячей линии" была нарушена, а те, кому реально нужна помощь, в итоге не могут даже дозвониться. "Я хочу обратиться к журналистам с просьбой со всеми вопросами обращаться в пресс-службу, а не отвлекать психологов от работы", – резюмировал главный нарколог Москвы.

Отметим, экстренная психологическая служба работает круглосуточно по телефону: 8 (499) 709-64-04.

Напомним, МВД России выпустило памятку для профилактики несчастных случаев среди любителей делать селфи в опасных местах. На официальном сайте ведомства создан специальный раздел, где можно ознакомиться с памяткой и скачать ее.

В свою очередь зампредседателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Вадим Соловьев сообщил об инициативе установить штраф в размере 10 тысяч рублей за селфи на мостах, стройплощадках, высотных зданиях и других опасных объектах. Он также отметил, что нужно устанавливать предупреждающие таблички.

С начала года в столице и области произошло несколько печальных инцидентов из-за селфи. Например, девушка разбилась, упав с моста во время фотографирования себя напротив делового центра "Москва-Сити". Инцидент произошел в ночь на 4 июля на эстакаде на пересечении Тестовской улицы и Третьего транспортного кольца.